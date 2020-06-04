وزير المالية: تم إبلاغي بتقديم استجواب لي.. وسأتعامل معه وفق الأطر الدستورية

قال وزير المالية براك الشيتان إنه تم إبلاغه اليوم الخميس بتقديم عضو مجلس الأمة النائب رياض العدساني استجوابا له.

وأكد الشيتان اليوم الخميس أنه سيتم التعامل مع الاستجواب وفق الاطر الدستورية واللائحية.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أعلن في وقت سابق اليوم استلام استجواب مقدم من النائب العدساني إلى الوزير الشيتان بصفته مكون من خمسة محاور وإدراجه على جدول عمال أول جلسة مقبلة.

وأوضح الغانم أنه تم اتباع كافة الاجراءات اللائحية بإبلاغ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب.