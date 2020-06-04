وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره اليمني

– الكويت ملتزمة بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن إلى ربوعه

أجرى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الجمهورية اليمنية الشقيقة محمد الحضرمي أعرب خلاله عن ارتياحه لمخرجات أعمال مؤتمر المانحين لدعم الوضع الإنساني في اليمن الذي عقد الثلاثاء الماضي عبر تقنية الإتصال المرئي.

وجدد الشيخ أحمد الناصر خلال الاتصال إلتزام دولة الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن إلى ربوعه.

من ناحيته، أعرب وزير خارجية الجمهورية اليمنية عن بالغ التقدير لدور دولة الكويت وإسهاماتها لأشقائها في اليمن خاصة على الصعيد الإنساني ولمساعيها الرامية إلى تحقيق الأمن والإستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها شعبه الشقيق.

كما تناول الإتصال مجمل العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والحد من تبعات هذه الجائحة والتصدي لها.