«القوى العاملة»: ضبط مندوب تشغيل عمالة منزلية مخالفة في الرميثية

نجح فريق تفتيش إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، في الهيئة العامة للقوى العاملة، بالتنسيق وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، في إلقاء القبض على أحد مندوبي تشغيل العمالة المنزلية المخالفة من الجنسة الآسيوية في منطقة الرميثية، عقب تلقي شكوى بهذا الصدد.

وبتوجيهات نائب المدير العام لشؤون قطاع حماية القوى العاملة د. مبارك العازمي، توجّه فريق التفتيش لأماكن عمل هذه العمالة، عقب ورود شكوى تفيد بتشغيل عمالة مؤقتة بصورة مخالفة للقانون نظير دفع 200 ديناراً شهرياً، موضحة أنه بالتنسيق مع رجال المباحث، تم نصب كميناً لهذا المندوب، من خلال الاتصال هاتفياً عليه وطلب عمالة منه وتحديد موعداً للقاءه.

وتم القاء القبض على المندوب وتبين أن العمالة التي يشغلها لا تحمل ثبوتيات، حيث تم تسليم المضبوطين إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مبينة أن عملية التحري ماتزال مستمرة ليتسنى ضبط المزيد من العمالة المنزلية السائبة.

وحذرت «القوى العاملة» المواطنين والمقيمين من التعامل مع هؤلاء الأشخاص أو التفاعل مع هذه الاعلانات غير القانونية، أو تشغيل هذه العمالة المخالفة، مشيرة إلى أن دور إدارة العمالة المنزلية يمكن في محاربة هذه التجارة المحرمة والتصدي لترويجها غير القانوني أو الإنساني.