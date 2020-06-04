ممثل سمو الأمير وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في قمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين

ترأس ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وفد دولة الكويت إلى قمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين «GAVI» لعام 2020 التي عقدت اليوم الخميس عبر تقنية الإتصال المرئي بدعوة من رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا.

وتأتي هذه القمة في سياق دعم تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول عاجلة لتسريع عملية تطوير لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وتمويل البرامج البحثية والإبتكارية في هذا المجال دعما للقدرات التصنيعية والتوريدية ليصل العلاج إلى كافة دول العالم والعمل على تعزيز الإجراءات التحصينية والتدابير الوقائية المتخذة وتمكين المنظومات الصحية حول العالم من رفع مستوى قدراتها لمواجهة تداعيات ومخاطر هذه الجائحة.

وألقى الشيخ أحمد الناصر كلمة دولة الكويت في هذه القمة التالي نصها: “معالي السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة.

سعادة الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا رئيس منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين «Gavi».

السيدات والسادة الكرام،،، في البداية أود أن أنقل إليكم رسالة من حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إذ أعرب لكم عن خالص تقدير سموه حفظه الله ورعاه لعقد هذه القمة الهامة.

كما أود أن أشكر معالي رئيس الوزراء السيد بوريس جونسون وسعادة الدكتورة نجوزي أوكونجو إيوايلا على استضافة هذه المبادرة الهامة.

يشهد العالم حاليا أزمة غير مسبوقة مما يحتم علينا تكثيف تنسيقنا وتعاوننا في الوقت الحالي وأكثر من أي وقت مضى لضمان سلامة وأمن المجتمع الدولي ورعاية صحة جميع مواطنينا.

إنه من الضروري بمكان أن ندعم جهود وتحالف «Gavi» لضمان تمكن الجميع من الحصول على اللقاح بشكل عادل سريع وآمن.

وفي هذا الصدد اسمحوا لي أن أوضح وأؤكد لكم على التزام دولة الكويت بمكافحة هذا الوباء ودعم هذا التحالف الهام من خلال النقاط الخمس التالية:

أولا: إن دولة الكويت مؤمنة بأنه في الوقت الذي يواجه فيه عالمنا اليوم العديد من التحديات إلا أن أيا منها ليس أكثر بروزا أو لديه تأثيرا أكبر من انتشار جائحة فيروس كورونا «كوفيد – 19» وإنه في هذه الأوقات المضطربة فقد أصبحت هذه القمة العالمية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ومن هذا المنطلق فإن دولة الكويت تؤكد على ضرورة التعاون والتنسيق الدوليين من أجل الإسراع بتصنيع وتوزيع اللقاحات حيث يمكن تحقيق ذلك وعلى أفضل وجه من خلال دعم الاستراتيجية وخريطة الطريق التي وضعها تحالف «Gavi».

ثانيا: تؤمن دولة الكويت إيمانا راسخا بأنه لكل شخص الحق في الأمن الصحي حيث تؤدي اللقاحات دورا محوريا في ضمان الصحة والسلامة للجميع.

إن هذه القمة توفر فرصة لإرسال رسالة إلى العالم مفادها أن التوزيع العادل للقاحات سيكون مضمونا وخاصة في البلدان النامية.

ثالثا: تؤكد دولة الكويت على دعمها الكامل لاستراتيجية «Gavi» للفترة 2021-2025 والتي تتضمن خططا لتطعيم أكثر من مليار طفل بنهاية عام 2025.

ومنذ تأسيسها في عام 2000 فقد قام تحالف «Gavi» بدور محوري في رفع مستوى معدلات التطعيم في البلدان النامية وذات الدخل المنخفض.

إن هذه المبادئ والأهداف النبيلة تتماشى بشكل مباشر مع التوجه الإنساني لدولة الكويت وقيم القيادة الإنسانية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

رابعا: تتشرف دولة الكويت وتفخر بمواصلة شراكتها الهامة مع تحالف «Gavi» ففي عام 2019 أقامت دولة الكويت ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية شراكة مع تحالف «Gavi» لتمويل برامج توزيع اللقاحات للأطفال في البلدان منخفضة الدخل وتحسين الوضع الإنساني للاجئين السوريين المقيمين في دول أخرى وانطلاقا من روح التعاون هذه والإيمان الراسخ بضرورة بأهمية التعاون والتآزر الدولي في معركتنا ضد جائحة كورونا «كوفيد – 19» ستواصل دولة الكويت دعمها لاستراتيجية تحالف «Gavi».

خامسا: وإذ تفخر دولة الكويت بشراكتها وإنجازاتها مع تحالف «Gavi» فقد أطلقنا أيضا العديد من المشاريع الإنسانية تحت رعاية كريمة من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بهدف دعم النظم الصحية وتوفير اللقاحات مع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية، وأبرزها ما يلي:

1- تعهدت دولة الكويت بمنح منظمة الصحة العالمية مبلغ 60 مليون دولار لدعم جهودها في التصدي لجائحة فيروس كورونا «كوفيد – 19».

2- تعهدت دولة الكويت بتقديم مبلغ 40 مليون دولار إضافية في المؤتمر الدولي للمانحين لإيجاد لقاح لفيروس كورونا والذي نظمه الاتحاد الأوروبي.

3- خصصت دولة الكويت مبلغ 6ر1 مليون دولار لإنشاء مركز معني بعلم الأوبئة في إفريقيا.

تعكس كل هذه الجهود الإنسانية المذكورة أعلاه سواء كانت مقامة بشكلٍ ثنائي أو متعدد الأطراف إيمان دولة الكويت الراسخ بأن التعاون الإنساني الدولي ضروري لتحقيق أهدافنا.

وأخيرا السيدات والسادة وفي الختام: وبينما نحتفل بالذكرى العشرين لتأسيس تحالف «Gavi» أود أن أكرر التزام دولة الكويت بدعم عمل هذه المبادرة الهامة.

إنه من الممكن بمكان اكتشاف حلول جديدة ومبتكرة للنجاح في هذه المعركة وذلك فقط من خلال العمل معا وتعزيز تعاوننا والجمع بين معرفتنا وتجاربنا المشتركة.

ومرة أخرى أود أن أشكر المنظمين على ترتيب هذه القمة متمنيا لتحالف «Gavi» التوفيق والنجاح في مهمتهم”.

تجدر الإشارة أن التحالف العالمي للقاحات والتحصين «Gavi» أنشئ عام 2000 كمنظمة دولية تجمع بين القطاعين العام والخاص بهدف مشترك وهو توفير فرص متساوية لحصول الأطفال في الدول الفقيرة حول العالم على لقاحات وعقارات التطعيم والعمل على حماية العالم من تهديد الأوبئة وانتشارها حيث ساهمت هذه المنظمة في تطعيم أكثر من 760 مليون طفل في أفقر دول العالم ومنع أكثر من 13 مليون حالة وفاة جراء تفشي أوبئة أو كوارث صحية ناتجة عن إنتشار الأمراض المعدية.