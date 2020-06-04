انطلاق المؤتمر الدولي التاسع «تداعيات كوفيد 19».. السبت المقبل

– الفضلي: اللمسات النهائية لانطلاق الحدث العلمي الكبير

– النعيمي: مشاركة واسعة تشمل 21 دولة عربية وأجنبية

– عبد العزيز: مؤتمر «كوفيد 19» يشكل علامة تاريخية فارقة لمركز لندن

أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الدولي التاسع لمركز لندن للبحوث والاستشارات والافتراضي الدولي الأول «تداعيات كوفيد 19» أ. د. ناصر الفضلي، أن المؤتمر المزمع تنظيمه في الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجاري بات في اللمسات النهائية لتنظيم الحدث العلمي الكبير.

وقال الفضلي، «التئمت اللجنة العليا للمؤتمر أمس في اجتماع أخير استعرض فيه رؤساء اللجان العاملة برئاسة مدير عام المؤتمر محمد عبد العزيز أخر مستجداتهم وهناك اطمئنان تام على الأمور التقنية».

رئيس المؤتمر

بدوره، قال رئيس المؤتمر أ. د. فارس النعيمي على هامش الاجتماع الأخير للجان العاملة، «وصل قطار الاستعدادات لإطلاق المؤتمر العلمي شديد الأهمية إلى محطته الأخيرة بعد أن اتمت كافة اللجان مهماتها الموكلة اليهم».

وأوضح النعيمي أنه على مدار الأسبوع الأخير أدارت منصة المؤتمر ثلاثة لقاءات تجريبية شارك الباحثين في اثنين منها ولاقت التجربة اعجابهم لمعالجة اى خلل قد يحدث اثناء المؤتمر .

الأمين العام

وقال أمين عام المؤتمر د. يعقوب الشايع، «شاركت في العديد من المؤتمرات في السنوات الأخيرة لكن يأتي هذا المؤتمر في وقت عصيب يعيشه العالم كله ومنها تأتي أهمية هذا المؤتمر الذي نسعى لإنجاحه بكافة السبل ومتفائلون بذلك لاسيما في ظل مشاركة أكثر من 80 عالماً من 21 دولة أجنبية وعربية».

الثراء العلمي

من جهتها، أكدت رئيس اللجنة العلمية د. مزنة الشمري، أن الباحثين المشاركين قدموا اوراقاً علمية ذات ابعاد فكرية عميقة سبرت اغوار المحاور السبعة التي طرحها المؤتمر وهي القانوني والطبي والشرعي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي ، مشيرة إلى أن الجلسات العلمية من المتوقع ان تشهد ثراء علمياً كبيراً في ظل العمق العلمي الذي يتمتع به عشرات المشاركين الذين يتألفون من دول وثقافات متنوعة وهو ما يمثل اثراء شديداً للمؤتمر.

الملف الاقتصادي

بينما ارتأت المشرف العام على المؤتمر د. مهرة ال مالك أن توزيع الأبحاث على المحاور جاء ليشكل طبيعة الأزمة التي يعيشها العالم في إشارة الى أن التداعيات الاقتصادية هي الأبرز على الساحة الدولية وما أدل على ذلك من كون العدد الأكثر من الأوراق العلمية التي وردت الى المؤتمر هي في عمق الملف الاقتصادي ثم تلتها الأبحاث في المحور الشرعي ثم المحور الاجتماعي فالمحور الإعلامي فالطبي ثم القانوني فالأمني.

بدوره، شدد مدير عام المؤتمر محمد عبد العزيز على أهمية التوصيات التي ستخرج عن هذا المؤتمر الذي يشهد مشاركة واسعة من دول عربية وأجنبية ، مشيرا الى أن أكثر من مئة بحث وردت الى المؤتمر لكن منصة المؤتمر اعتذرت للكثيرين نظرا لكونها أرسلت بعد موعد غلق الباب ومنها ما رفضته هيئة التحكيم لمخالفته الشروط والمواصفات التي وضعت في إعلان المؤتمر .

وتابع عبد العزيز : نظم مركز لندن للبحوث ثمانية مؤتمرات سابقة طوال ثمانية أعوام مضت بدأت من جامعة لندن وختمت بجامعة صلاح الدين وبينهما ستة مؤتمرات في الامارات والأردن وقطر والكويت ، لكن يأتي المؤتمر التاسع المزمع اطلاقه بعد 48 ساعة ليشكل علامة فارقة في تاريخ المركز لكونه الأول على المنصة الافتراضية ويأتي في ظل أزمة عالمية تاريخية يعيشها العالم أضرت بملايين البشر فأصيب قرابة 6 ونصف مليون إنسان حتى تاريخ الخبر الحالي وتسببت في وفاة قرابة أربعمائة الف من دول مختلفة .

وقال رئيس اللجنة الإعلامية رئيس تحرير مجلة بحوث العلمية الدولية المحكمة الصادرة عن مركز لندن الدكتور عبد الملك الدناني : ان المؤتمر الدولي التاسع لمركز لندن جاء ليؤكد على حسن تعاطي إدارة المركز مع المستجدات الدولية وسيره على خطى بلوغ أهدافه الإنسانية من دعم البحث العلمي وصولاً لخدمة ونفع البشر جميعاً من دون تمييز ، لافتا الى أن إدارة مجلة بحوث ستعقد اجتماعً تحريرياً عقب المؤتمر لمناقشة إصدار عدد خاص يلقي الضوء على بعض أبحاث هذا المؤتمر.