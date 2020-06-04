وزير الخارجية يترأس وفد الكويت باجتماع المجموعة الوزارية المصغرة للتحالف الدولي ضد «داعش»

ترأس وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وفد دولة الكويت إلى أعمال اجتماع المجموعة الوزارية المصغرة للتحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم «داعش» الذي عقد اليوم الخميس عبر تقنية الإتصال المرئي بدعوة مشتركة من قبل كل من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإيطالية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استكمال الجهود الدولية المشتركة لمحاربة ما يسمى بتنظيم «داعش» ومنع تمدده ودعم المساعي المتخذة نحو إعادة الأمن والإستقرار إلى المناطق المحررة من قبضة هذا التنظيم الإرهابي بشكل خاص وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام علاوة على مناقشة آخر التطورات والمتغيرات الدولية المتسارعة جراء تفشي جائحة كورونا المستجد «كوفيد – 19» لاسيما في مناطق النزاع.

وقد ألقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح كلمة دولة الكويت في هذا الإجتماع التالي نصها:

“أصحاب المعالي السيدات والسادة،،، بداية أود أن أعبر خالص تقديري على الدعوة المشتركة مع معالي وزير خارجية إيطاليا السيد لويجي دي ماريو ومعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد مايك بومبيو لهذا الإجتماع الهام الذي يأتي في مرحلة حيوية على ضوء إستمرار إنتشار جائحة كورونا والتي اثرت بشكل كبير على العالم.

كما أود أن أنتهز هذه الفرصة لأرحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بقيادة معالي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأتمنى للأشقاء في العراق المزيد من الاستقرار والازدهار ومؤكدين بإستمرار دعم دولة الكويت على مختلف الأصعدة.

إن لدولة الكويت دور نشط جدا في دعم الجهود الدولية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

وقد قدمنا بشكل مستمر المساعدة للشعوب المحتاجة سواء في إقليمنا أو على مستوى العالم.

ولغاية اليوم فقد قدمت الكويت إجمالي 100 مليون دولار لمواجهة هذا المرض وللتقليل من آثاره.

وتأتي هذه الجهود ضمن إلتزام دولة الكويت في توفير الدعم للاجئين والأقل حظا في العديد من الدول.

وتقدر الكويت بشكل عالي جهود أعضاء التحالف والمنظمات الدولية في التخفيف من معاناة المدنيين في مناطق الصراع.

ونحن فخورون للغاية بإنجازاتنا المشتركة وسوف نستمر للعمل سويا مع شركائنا الدوليين من أجل تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتمويله.

حاليا نحن نواجه التحدي الصعب وبالتحديد كيفية الحفاظ على زخم الجهود التي يبذلها التحالف الدولي لمواجهة «داعش» في ظل التطورات المتسارعة من حولنا ولذلك فإنه من الضروري أن نضمن ألا يستفيد الإرهابيون من هذه الفوضى القائمة بسبب الفيروس لإعادة تشكيل تجمعهم وإعادة تنظيم صفوفهم لذلك يجب أن نبقى متيقظين وألا نركن خلال هذه الأوقات الغامضة.

وإستدلالا على الجهود الكويتية الخالصة في العمل مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب فقد ساعدت الكويت مؤخرا في إجلاء أكثر من 100 عنصر من أعضاء بعثة الناتو في العراق من مختلف الجنسيات ونحن حاليا في تنسيق مباشر مع الناتو لتقديم أية مساعدة في حال الحاجة.

أصحاب المعالي السيدات والسادة،،،

ختاما أود أن أجدد شكري لكافة اعضاء التحالف على جهودهم المضنية لمواجهة آفة الإرهاب وجائحة كورونا وأؤكد إلتزام دولة الكويت بالمساهمة في أية جهود تهدف إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين”.

وضم وفد دولة الكويت كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ومساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض ناصر الصبيح ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي المستشار مشاري النيباري وعددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.