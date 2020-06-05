وزير الدفاع الايطالي يشيد بمستوى التعاون «المتميز» مع الكويت

أشاد وزير الدفاع الايطالي لورنتسو غويريني بمستوى التعاون في مجال الدفاع مع دولة الكويت كشريك رئيسي في تعزيز الاستقرار وحفظ السلام الاقليمي العالمي.

وقالت سفارة دولة الكويت في بيان لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة ان الوزير غويريني استقبل السفير الشيخ عزام الصباح أمس الخميس حيث استعرضا أوجه التعاون الدفاعي المتميز بين دولة الكويت وايطاليا والرغبة المتبادلة لتطويره في اطار علاقات الصداقة بين البلدين.

واضافت السفارة أن الوزير ثمن المستوى الذي بلغه التعاون الدفاعي “المتميز” بين بلاده ودولة الكويت والعلاقات الممتدة لمجالات عدة معربا عن تطلعه لتلبية دعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح لزيارة الكويت بعد انتهاء أزمة فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».

وأكد غويريني استعداد إيطاليا الكامل لمساعدة دولة الكويت الصديقة على تخطي أزمة «كورونا» وتقديم ثمار تجربتها العريضة وخبرتها الكبيرة المكتسبة في التعامل الطويل مع الجائحة التي أصباتها بقوة بعدما تعافت بشكل كبير ونجحت في احتواء الوباء.

من جانبه اعرب الشيخ عزام الصباح عن تقديره لعمق الصداقة التي تجمع البلدين ومستوى التعاون الناجح والممتد مثمنا دعم إيطاليا في عمليات تطوير وتحديث قدرات الكويت الدفاعية وفي “توطين التقنيات المتقدمة والصناعات الدفاعية المشتركة”.