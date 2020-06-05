مسؤول أممي يثمن التزام الكويت بحماية البيئة

ثمن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ اليوم الجمعة اهتمام دولة الكويت أفرادا ومؤسسات وجهات عامة وخاصة ومجتمع مدني وغيرهم والتزامها بحماية البيئة والاستخدام المستدام لمواردها الطبيعية.

وقال الشيخ في بيان صحفي بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي إن الدول في جميع أنحاء العالم بما في ذلك دولة الكويت تشارك سنويا بهذه الفعالية لدعم القضايا البيئية ويتم التركيز هذا العام على دعم التنوع البيولوجي وهو الأساس الذي يدعم جميع أشكال الحياة على الأرض وتحت المياه.

وأضاف أنه في دولة الكويت انطلقت الأسبوع الماضي حملة للفت الانتباه إلى ضرورة استعادة الطبيعة وعكس فقدان التنوع البيولوجي والهدف الرئيسي منها بناء فهم في الكويت حول كيفية ربط جميع الكائنات الحية في شبكة الحياة.

وأوضح أن الحملة تضمنت العديد من الفعاليات بما في ذلك النقاشات المرئية التفاعلية ومنصات أخرى لعرض الترابط بين جميع أشكال الحياة على الأرض والمرتبطة ببعضها من خلال سلاسل التنوع البيولوجي.

وقال الشيخ “رأينا اهتماما كبيرا من الجمهور في الكويت بما في ذلك العائلات والأصدقاء والطلبة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركات الصغيرة والكبيرة والتزاما من قبلهم بحماية الطبيعة والاستخدام المستدام لموارد الطبيعة ونحن ندعو الشركاء والأفراد إلى مشاركة رسالة الدعوة المرئية هذه كي تصل الجميع على نطاق أوسع”.

ولفت الى أنه يتم الاحتفال بيوم البيئة العالمي في 5 يونيو من كل عام لتركيز انتباه العالم على قضية بيئية ملحة ويسعى اليوم إلى رفع مستوى الوعي وتشجيع العمل من أجل البيئة كما يوفر فرصة للتفكير في الإنجازات وتجديد عزمنا على التغلب على التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم.

وذكر أنه يحتفل بيوم البيئة العالمي سنويا منذ عام 1974 وهو عبارة عن منصة حيوية لتعزيز التقدم في الأبعاد البيئية لأهداف التنمية المستدامة فالتنوع البيولوجي – تنوع أشكال الحياة على وجه الأرض من الحيوانات كبيرة الحجم والنباتات والفطريات إلى أصغر الكائنات الحية – وهي مهدد كما لم يحدث من قبل.

واضاف الشيخ إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أكد أننا على وشك مواجهة انقراض جماعي فخلال السنوات العشر المقبلة قد يتم مسح حوالي مليون نوع من الكائنات من سطح الأرض وانخفضت الحياة البرية في المتوسط بأكثر من 60 بالمئة في ال50 سنة الماضية.

ونبه إلى أن “فقدان التنوع البيولوجي ستكون له آثار شديدة على البشرية من انهيار أنظمة الغذاء والصحة إلى تعطيل سلاسل التوريد بأكملها وأن استخدامنا غير المستدام للطبيعة هو السبب في هذه الحالة المأساوية إلى حد كبير”.

ودعا باسم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الحكومات والشركات والمجتمع المدني إلى التكاتف لبناء فهم عالمي للتنوع البيولوجي ومساهمة الطبيعة الرئيسية في بقائنا.