سمو الأمير يهنئ ملكة الدنمارك بالعيد الوطني لبلادها

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى جلالة الملكة مارغريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا سموه رعاه الله لجلالتها دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى جلالة الملكة مارغريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا لجلالتها موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.