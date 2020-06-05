“البلدية” تعلن عن المحلات والأنشطة المسموح لها بمزاولة النشاط في ساعات السماح خلال الحظر الجزئي

اعلنت بلدية الكويت عن المحلات والأنشطة المسموح لها بمزاولة نشاطها في ساعات السماح خلال الحظر الجزئي، وهي كالتالي:

المراكز الغذائية «الأسواق الموازية» – المطاعم – المقاهي «الكافيهات» – تقديم الوجبات – المخابز – بيع الأسماك واللحوم والدواجن والخضار والفاكهة – الصيدليات والعيادات والمستشفيات الخاصة – الأنشطة والحرف الصناعية – مغاسل السيارات – معارض السيارات – قطع غيار السيارات – معارض المعدات وتصليحها وصيانتها – محلات الصيانة بكافة انواعها – غسيل الملابس – محلات الاتصالات والانترنت – محلات النظارات – محلات الاعلاف والبذور بكافة المناطق – محلات بيع البذور في المناطق الزراعية.