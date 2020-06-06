جامعة الكويت تقيم ورش عمل عن بعد لجميع طلبتها في مختلف الكليات

أعلنت جامعة الكويت إقامة ثلاث ورش عمل بالتعاون مع لجنة نظام التعليم عن بعد الجامعية لجميع الطلبة من مختلف الكليات ابتداء من الأحد انطلاقا من الحرص على مصلحة الطلاب والطالبات جميعا.

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم الجمعة إن الورشة الأولى ستقام مساء الأحد في تمام الساعة الخامسة وحتى السادسة مساء بعنوان «تفعيل البريد الجامعي وأساسيات مايكروسوفت تيمز» وسيحاضر فيها الدكتور عبدالله المطوع والدكتور صلاح الناجم.

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن رابط الدخول في يوم الورشة التي تتمثل عناصرها في تفعيل البريد الجامعي وتغيير كلمة المرور إلى جانب المشاكل التي قد تواجه الطالب خلال تغيير كلمة المرور والدخول إلى برنامج تيمز من المتصفح وغيرها من المحاور المهمة. وذكرت أن الورشة الثانية ستكون بعنوان «فهم أقسام مايكروسوفت تيمز» وسيحاضر فيها الدكتور صلاح الناجم في التاسع من يونيو الجاري بالتوقيت السابق ذاته وتضم ستة عناصر مهمة منها فتح وإيجاد مصادر المقرر ورفع التكاليف والواجبات إلى جانب متابعة درجات التكاليف والواجبات وكيفية التواصل مع أستاذ المقرر. وبينت أن الورشة الثالثة تحمل عنوان «طريقة عرض برزنتيشن للدكتور» وسيحاضر فيها الدكتور عبدالله المطوع مساء يوم 11 يونيو الجاري وتضم عناصر مهمة منها طريقة طلب التحكم من أستاذ المادة ومشاركة الشاشة الكاملة إلى جانب الملفات التشاركية.

وقالت الجامعة إنه سيتم الإعلان عن رابط الدخول بنفس يوم الورشة وتقام لجميع طلبة جامعة الكويت من مختلف الكليات في تمام الساعة الخامسة إلى السادسة مساء متمنية دوام الصحة والعافية لجميع منتسبي الجامعة وطلبتها وسط تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.