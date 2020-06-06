«رغيف الخبز» مشروع خاص لتقديم الإغاثة العاجلة لمخيمات اللاجئين السوريين

«إحياء التراث»: نسعى لـ«كفالة الأسر الفقيرة».. و10 دنانير لتوفير الخبز لأسرة واحدة لمدة شهر

مع اشتداد حرارة الصيف واستمرار أزمة انتشار فيروس كورونا تزداد الأوضاع سوءا وخصوصا في مخيمات اللاجئين والمهجرين في مناطق النزاع حول العالم واستجابة لنداءات استغاثة كثيرة من مخيمات اللاجئين السوريين، أطلقت جمعية إحياء التراث الإسلامي حملة لتقديم الإغاثة العاجلة للفقراء والمحتاجين والمتضررين من وباء كورونا هناك باسم «رغيف الخبز» ضمن مشروع خاص طرحته لتقديم الإغاثة العاجلة للأسر المحتاجة والفقيرة في مخيمات اللاجئين السوريين.

ودعت الجمعية إلى الاستمرار بتلك الفزعة الخيرية الكويتية التي تنادى إليها أهل الخير في الكويت من خلال جمعية إحياء التراث الإسلامي، والتي حققت نجاحا ملحوظا مع استمرار الإقبال عليها والتفاعل معها، ويقول الله تعالى: «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا».

وأعلنت إدارة الحملة أن هدفها «كفالة أسرة فقيرة لمدة شهر»، حيث تم تحديد مبلغ 10 دنانير لتوفير الخبز للأسرة الواحدة لمدة شهر كامل، كما أنها قد تدرس طرح مجموعة من المشاريع المميزة والمهمة لطرحها خلال الأيام القادمة، ومن المتوقع أن يتم تغطية هذا المشروع وتحقيق الهدف من طرحه نظرا للإقبال الكبير من المتبرعين عليه من داخل وخارج الكويت.