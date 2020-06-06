البلدية: غسيل وتعقيم 497050 حاوية مختلفة الأحجام

إغلاق 309 محلات وتحرير 1045 مخالفة

في ظل الجهود التي تبذلها بلدية الكويت لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناء على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي، وتنفيذا للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد، كشفت بلدية الكويت النقاب في إحصائية صادرة لها عن غسيل وتعقيم ٤٩٧٠٥٠ حاوية مختلفة الأحجام وسلال خلال شهر مايو الماضي، وتحرير ١٠٤٥ مخالفة، وإغلاق ٣٠٩ محلات، تحرير وتوجيه ٢٧٢٠ انذارا وتعهدا وذلك بعد الكشف على ١٣٣٠٤ محلات.

وأوضحت البلدية أنه تم وضع ٣٠٨ ملصقات على سيارات مهملة تشوه المنظر العام، ورفع ٣٠٤ سيارات مهملة، ورفع ٣٢ صندوقا مخالفا من صناديق التبرعات، وتحرير ٣٦ مخالفة لباعة جائلين، وإصدار ٦٨ ترخيصا هندسيا فضلا عن إلغاء ١٤ ترخيصا، وإصدار ٢٠٤ كتابات إنهاء إشراف إلى جانب إصدار كتب لوزارة الكهرباء والماء لإيصال التيار الكهربائي لـ91 عقاراً.