«الداخلية»: ضبط مواطن ومقيم نشرا مقاطع مخلة بالآداب

قالت وزارة الداخلية اليوم، أنها قامت بضبط مواطن ومقيم قاما بنشر مقاطع مخلة بالآداب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في مكافحة الجريمة وخصوصاً الجرائم الإلكترونية من خلال متابعتها ورصدها لجميع مواقع التواصل الاجتماعي، من ضبط مواطن ومقيم قاما بنشر مقاطع مخلة بالآداب العامة.

وأوضحت الإدارة أن مواطن قام بنشر مقاطع فيديو وهو يقوم بالمساس بالآداب العامة من خلال التلفطظ بألفاظ بذيئة ومقيم قام بنشر مقطع فيديو مخل بالآداب العامة، وباجراء عمليات البحث والتحري تم معرفة أصحاب الحسابات والتوصل إليهم.

وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطهم وبمواجهتهم بالواقعة أقروا واعترفوا بأنهم قاموا بالتصوير ونشر المقطع حيث تم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.