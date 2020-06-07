غسيل وتعقيم 107085 حاوية مختلفة الأحجام بـ«الجهراء»

أوضحت بلدية الكويت، أن الجولات الميدانية التي قام بها الفريق الرقابي بالجهراء خلال الفترة من 1/5/2020 حتى 31/5/2020 أسفرت عن تحرير وتوجيه 444 إنذارا وتعهدات لبقالات وأسواق مركزية للإلتزام بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية والإشراف على الإشتراطات الصحية لــ174 سوق مركزي فضلا عن تحرير 88 مخالفة متنوعة، غلق 21 محلا إلى جانب الكشف على 37 محلا.

وأشارت بلدية الكويت، إلى إصدار 7 كتب إنهاء إشراف «أون لاين»، وإصدار كتاب لوزارة الكهرباء والماء لإيصال التيار الكهربائي لعقار، والتعامل مع 180 بلاغا تم إستقبالهم، إزالة 84 مخيما.

وأضافت بلدية الكويت، أنه تم رفع 42 مركبة مهملة وسكراب، فضلا عن غسيل وتعقيم 107085 حاوية مختلفة الأحجام وسلال ورفع ونقل 44335 م3 من المخلفات مجهولة المصدر فضلا عن تنظيف 298 منطقة آليا.