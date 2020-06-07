سمو رئيس الوزراء: تعزيز التعاون بين السلطات الثلاث ترجمة للتوجيهات السامية وتحقيق مصالح الوطن والمواطنين

قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة اليوم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة وذلك في مبنى المجلس الأعلى للقضاء.

وأكد سموه في تصريح صحفي في ختام الزيارة على أهمية تعزيز التعاون بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتفعيلا للمادة «50» من الدستور الكويتي والتأكيد على تضافر كافة الجهود لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين.

وأعرب سموه عن اعتزازه البالغ بالدور الكبير الذي يقوم به القضاء الكويتي الشامخ في مساندة خطة الطوارئ الحكومية والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين وتأكيدا لدوره الراسخ في تطبيق القانون وتحقيق العدالة الناجزة والحرص على كل ما فيه خير ومصلحة البلاد.