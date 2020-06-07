الوزير الحريص ناقش مع مسؤولي «الطيران المدني» خطة إعادة تشغيل الرحلات التجارية

– الخطة تتضمن 3 مراحل تدريجية.. تبدأ بتشغيل 30 % ثم 60 % وصولاً إلى مرحلة التشغيل الكامل

ترأس وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك سالم الحريص اجتماعا في الطيران المدني بحضور رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح لمناقشة الخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي والخطة الإدارية لعودة العمل الرسمي بشكل تدريجي.

وقال الحريص في تصريح صحفي اليوم على هامش الاجتماع، بأنه اطلع خلال الاجتماع على عرض مرئي مقدم من المسؤولين في الطيران المدني تضمن تفاصيل خطة التشغيل التدريجي للرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي.

وأضاف أيضا بأنه استمع لشرح مفصل عن الخطة التي ستتبعها الإدارة لعودة العمل الرسمي، وفقا لما جاء به قرار مجلس الوزراء بشأن خطة العودة التدريجية للحياة في البلاد.

وأكد الحريص أن الخطة التي وضعها الطيران المدني لتشغيل الرحلات التجارية قائمة على 3 مراحل تدريجية، بحيث يبدأ التشغيل في مرحلته الأولى بنسبة 30 في المئة، لترتفع بعد ذلك النسبة المئوية في المرحلة الثانية إلى 60 في المئة‎، ووصولا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تعد المرحلة التشغيلية الكاملة لمطار دولة الكويت.

وبين الحريص بأن الإدارة العامة للطيران المدني، حرصت عند وضع الخطة على التقيد بقرارات مجلس الوزراء، كما أنها وضعت بعين الاعتبار أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من السلطات الصحية في هذه المرحلة، بحيث يتم تطبيقها على المسافرين من خلال مقاييس معتمدة يتوجب اتباعها في ظل ظروف انتشار فيروس كوفيد 19، والتي من شأنها وقاية المسافرين والعاملين في هذا المجال بالإصابة بهذا الفيروس.

وأشار الحريص بأن مطار الكويت لم يتوقف عن العمل خلال الأسابيع الماضية بل عمل بكافة طاقته بالتنسيق مع الوزارات المعنية كوزارة الخارجية ووزارة الصحة وكذلك وزارة الداخلية على عمليتي الأجلاء للمواطنين العالقين خارج الكويت، وتسهيل إجراء عودتهم لأرض الوطن، وكذلك تظافرت جهود العاملين في المطار على تسهيل رحلات الإخلاء للمقيمين الراغبين بالسفر لأوطانهم.

وفي ختام التصريح، أشاد الحريص بالدور الوطني الذي قام به العاملين في الإدارة العامة للطيران المدني، والذي برز دورهم من خلال أداء مهامهم وتحمل كافة الصعاب من أجل خدمة الكويت وشعبها في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدا ثقته بقدرة أبناء الكويت على النجاح وتحدى الصعاب حتى تعود الحياة إلى سابق عهدها.