سمو رئيس الوزراء: نعتز بدور مجلس الأمة في مساندة السلطة التنفيذية لمواجهة انتشار فيروس كورونا

– تضافر الجهود أصبح ضرورة ملحة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن

أكد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز روح التعاون بين السلطات الثلاثة تجسيدا للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتفعيلا للمادة «50» من الدستور الكويتي والتي تؤكد على فصل السلطات مع تعاونها.

وشدد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بمكتب الرئيس الغانم اليوم الاحد على أن تضافر الجهود في هذه الأزمة أصبح ضرورة ملحة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.

وأعرب سمو الشيخ صباح الخالد عن اعتزازه بالدور الكبير الذي تقوم به السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة من خلال طرح الأفكار والاقتراحات وعرض الرؤى وإقرار القوانين لمساندة اخوانهم في السلطة التنفيذية خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.