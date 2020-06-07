«الأنباء» هنأت «الكويتية»: مزيد من النجاح والتألق والازدهار

احتفلت جريدة «الكويتية» أمس الأول الموافق السادس من يونيو، بمرور 9 سنوات على إصدارها وتطورها السريع، حيث بلغ عدد متابعيها في «تويتر نبض» أكثر من 652 ألف متابع، كما بلغ عدد متابعيها على موقع «تويتر» أكثر من 68 ألف متابع.

وقد تلقت أسرة جريدة الكويتية برقية تهنئة بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لصدورها بصفة يومية من رئيس تحرير جريدة «الأنباء» يوسف خالد المرزوق، جاء فيها:

“د. زهير إبراهيم العباد.. المحترم، رئيس تحرير جريدة الكويتية، تحية طيبة وبعد، بالأصالة عن نفسي وعن أسرة جريدة «الأنباء»، يطيب لي أن أتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 9 سنوات على تأسيس الزميلة جريدة الكويتية.

وبهذه المناسبة، نتقدم لشخصكم الكريم ولأسرة جريدة الكويتية وكل القائمين عليها بأطيب الأمنيات بمزيد من النجاح والتألق والازدهار. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، أخوكم/ يوسف خالد المرزوق،

رئيس تحرير جريدة «الأنباء»”.