الخالد: تكدس العمالة في السكن كشف عن تداعيات وسلبيات خطيرة منها نشر عدوى «كورونا»

أشاد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، بالمواطنين ملاك العقارات القديمة الكائنة بمناطق محافظة العاصمة لما لاحظه من سرعة تفاعل واستجابة لطلب المحافظة بتنظيم وضع العقارات التي تجاوزت عمر الـ 50 عاما، مثمنا «مسارعة البعض إلى إزالة المباني القديمة والمتهالكة وفقا لما يتماشى مع ما يتطلبه المظهر الجمالي والذوق العام للعاصمة».

جاء ذلك في تصريح صحافي للخالد، خلال جولته الميدانية التي قام بها بحضور رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي.

وأوضح المحافظ الخالد أن «هذه الاستجابة لها من الآثار الإيجابية المتمثلة في القضاء على ظاهرة استغلال العقارات القديمة وتكدس العمالة القاطنة فيها وما ينتج عن ذلك من مخالفات ومخاطر وتداعيات سلبية من بينها الأزمة الصحية المتفاقمة التي فرضتها أزمة ڤيروس كورونا المستجد»، مشجعا «بقية ملاك العقارات القديمة في مدينة الكويت على الاستجابة والتأسي بالاخوة المواطنين الذين أحسنوا صنعا سواء بهدم وإزالة العقارات المتهالكة أو تجميل وتحسين مظهر العقارات القديمة بما يتناسب مع الطابع الحضاري للعاصمة».

وأكد أن «محافظة العاصمة لا تألو جهدا في التنسيق والمتابعة اليومية ومخاطبة كافة الجهات الحكومية المعنية في كل ما يتعلق بإزالة كل المعوقات التي تعاني منها مناطق محافظة العاصمة سواء بشأن العقارات القديمة والمتهالكة أو مشكلة تكدس العمالة القاطنة في مساحات لا تتناسب مع أعدادها والتي أظهرها الكشف الميداني، إلى جانب التعاون والتنسيق مع المعنيين لإصدار القرارات المنظمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تبني مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الإيجار بما يتناسب مع المعطيات الواقعية برديف قانوني وبما يلزم كل الأطراف بمناسبة مساحات السكن لعدد السكان القاطنين فيها تجنبا للسلبيات والمضار الصحية».