«الداخلية»: تسجيل قضية اهانة موظف ومقاومة رجال الامن بالواقعة ضد شخصين

اعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تسجيل قضية ضد شخصين خاصة باهانة موظف ومقاومة رجال الامن بالواقعة.

يأتي الاعلان في بيان للادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية اليوم الاثنين حول ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يتضمن قيام شخصين بمقاومة رجال الامن.

وذكر البيان “اذ توضح الادارة انه اثناء قيام دورية نجدة تابعة لمحافظة العاصمة بمتابعة الحالة الامنية تم مشاهدة مشاجرة بين 6 اشخاص وعند توجه رجال الامن لمحاولة فض المشاجرة تم التهجم عليهم من قبل شخصين احدهم يحمل سلاح ابيض «ساطور» وتم السيطرة عليهم”.

واوضحت “وتؤكد الادارة انه تحويلهم الى جهة الاختصاص وتسجيل قضية اهانة موظف ومقاومة رجال الامن بالواقعة”.