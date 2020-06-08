«الداخلية»: إنجاز 611.455 معاملة تجديد إقامة عن طريق «الأونلاين».. خلال أسبوع

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية.

عملت الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة في توفير عدة خدمات عبر online خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني www.moi.gov.kw وذلك للتوفير الوقت والجهد وتسهيلا علي المواطنين والمقيمين في انجاز المعاملات مع مراعاة المحافظة على الصحة المجتمعية . حيث تم إنجاز 611,455 الف معامله تجديد إقامة عن طريق خدمة أونلاين خلال الفترة من 2020/5/29 وحتي 2020/6/4 .