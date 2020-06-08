غسيل وتعقيم 10820 حاوية مختلفة الأحجام بـ«الأحمدي»

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الأحمدي بتنفيذ جولات ميدانية مكثفة بمناطق صباح الأحمد وفهد الأحمد والعقيلة وخط الوفرة من قبل المفتشين للتأكد من غسيل وتعقيم الحاويات كأحد الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد فضلا عن التأكد من مستوى النظافة بالمحافظة.

وفي هذا السياق، أوضحت إدارة العلاقات العامة أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي كثفت الجهود المبذولة من قبل مراكز النظافة العامة بالمناطق التابعة للمحافظة من خلال تنفيذ جولات ميدانية واسعة النظاق بمناطق المحافظة للتأكد من مستوى النظافة بالمناطق ومتابعة عملية غسيل وتعقيم الحاويات، مشيرة إلى أن الجولات الميدانية أسفرت عن غلق محل هواتف وغسيل وتعقيم 10820 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة فضلا عن رفع 8 سيارات مهملة بعد إنتهاء الفترة القانونية لوضع ملصق الإنذار والإفراج عن 4 سيارات إلى جانب نقل 6 دروب أنقاض و12 درب من المخلفات من طريق الوفرة.

ومن جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.