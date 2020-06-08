«الصحة» تتسلم الشحنة الأولى من عقار «أفيغان».. غداً

أعلنت الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا المملوكة للهيئة العامة للاستثمار عن تسلمها الشحنة الأولى من الدواء الياباني «أفيغان»، وتسليمها إلى وزارة الصحة يوم غد الثلاثاء.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة أنس ميرزا أن الوطنية لمشاريع التكنولوجيا من خلال شركتها التابعة الكويتية للعلوم الحياتية، بما لديها من علاقات وثيقة استثمارياً وطبياً ومهنياً مع الجانب الياباني، وفي إطار تعاونها مع وزارة الصحة، باشرت التواصل مع السفارة اليابانية في الكويت خلال شهر مارس الماضي، فور ظهور النتائج الإيجابية للعقار في التجارب السريرية التي أجرتها العديد من الدول للحالات المتوسطة والخفيفة من مصابي فيروس كورونا المستجد COVID-19، وذلك لتسريع إحضاره إلى الكويت وتسليمه لوزارة الصحة.

وأشار إلى أن المجموعة في إطار مسؤولياتها المجتمعية، وبالتعاون مع سفارة اليابان في الكويت، وفرت الدعم اللوجيستي لتسهيل تسليم وزارة الصحة للدواء والذي أهدته اليابان إلى دولة الكويت.

ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للعلوم الحياتية قيس معرفي، أن الشركة اختتمت جهودها بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن شحنة الدواء المشار إليه والمرسل جواً باسم الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، كي يتسنى استلامها وتسليمها إلى وزارة الصحة، مؤكدا بأن استخدام الدواء من قبل وزارة الصحة سيكون وفقاً لدليل ارشادات الاستخدام المعد من اليابان وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية وبهدف اجراء الدراسات الاكلينيكية والبحوث السريرية في دولة الكويت ومشاركة نتائجها مع المنظمات العالمية والعلمية.

واختتم ميرزا تصريحاته بالقول: «الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا أبدت استعدادها للتعاون مع وزارة الصحة نحو استيراد شحنات جديدة تلبي احتياجات وزارة الصحة في الكويت».