«النجاة الخيرية»: وزعنا 1600 سلة غذائية للعمالة المتضررة في «الجليب»

تمتاز جمعية النجاة الخيرية بالتحرك الميداني السريع وسرعة الاستجابة، وهذا ما تم ترجمته على أرض الواقع في منطقة جليب الشيوخ المعزولة منذ أكثر من شهر ونصف،حيث قامت الجمعية بتوزيع عدد 1600 سلة غذائية لضيوف الكويت العمالة الوافدة التي تسكن هذه المنطقة.

وفي هذا الصدد قال رئيس قطاع الموارد والإعلام والعلاقات العامة بجمعية النجاة الخيرية عمر الثويني: استمراراً للجهود الإنسانية الحثيثة والرائدة التي تبذلها جمعية النجاة الخيرية تجاه دعم الأسر والعمالة المتضررة بالمناطق المعزولة، قمنا بتوزيع السلال الغذائية لضيوف الكويت من العمالة الوافدة ذات الدخل البسيط التي تعيش بمنطقة جليب الشيوخ.

وبين الثويني أن السلال الغذائية ضمت أهم الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها الأسر منها السكر والشاي والزيت والمعكرونة والمعلبات الغذائية وسمك التونة ومعجون الطماطم والدقيق والملح وغيرها من المواد الغذائية الأساسية الأخرى. وحرصت الجمعية أثناء توزيع المساعدات، والتي تمت بالتعاون مع الدفاع المدني والقوات الخاصة بوزارة الداخلية على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وذلك حرصاً على سلامة الجميع.

وختاماً تقدم الثويني بشكر داعمي ومتبرعي النجاة الخيرية مثمناً دورهم الإنساني الرائد والذي تجلى بسخاء خلال هذه الأزمة، كما خص بالشكر الدفاع المدني والقوات الخاصة بوزارة الداخلية، مشيداً بدورهم المميز والرائد حيال تنظيم وترتيب جموع المستفيدين مما جعل عملية التوزيع تتم بكل يسر وسهولة.للتبرع زيارة حسابات النجاة الخيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي @alnajatorgأو الاتصال على خدمة العملاء 1800082.