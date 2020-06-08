وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية لسمو الأمير من سلطان عمان

تسلم وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح رسالة خطية موجهة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان، تتصل بأواصر العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة والعميقة التي تربط البلدين الشقيقين والتعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية خلال استقبال الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد للقائم بالأعمال في سفارة سلطنة عمان لدى دولة الكويت هلال بن علي الشنفري اليوم الاثنين.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.