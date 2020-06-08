«السكنية»: الأخبار المتداولة بشأن تخصيص مناطق جديدة كمناطق سكنية.. غير صحيح

نوهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخصيص مناطق جديدة كمناطق سكنية غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.

وأكدت المؤسسة أنه لم يتم حتي تاريخه تخصيص أي مواقع بخلاف مواقع المشاريع المعلن عنها في الموقع الإلكتروني الرسمي وحساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت المؤسسة إلى أنه في حال تم تخصيص وتسليم أي موقع جديد سيتم عمل اللازم نحو إدراجه ضمن خطة المشاريع الاسكانية للمؤسسة.

شددت المؤسسة على ضرورة تلقي الأخبار الخاصة بالمؤسسة من الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية المعتمده التابعة للمؤسسة.