«الشؤون»: السماح للجمعيات الخيرية بتوزيع السلال الغذائية في المناطق المعزولة

كشفت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية هناء الهاجري، عن موافقة وزارة الداخلية بالسماح لبعض الجمعيات الخيرية بتوزيع السلال الغذائية على المتضررين في مناطق العزل الكلي.

وقالت الهاجري، في تصريح صحافي، أنه «بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم السماح لعدد من الجمعيات الخيرية بتوزيع السلال الغذائية على الاشخاص المتضررين في المناطق المعزولة كلياً طول فترة الحظر، وفق خطة قطاع التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية لمعالجة تداعيات جائحة كورونا، وآثارها السلبية خاصة على الناطق التي خضعت للعزل المناطقي، ومساعدة الاشخاص بتلك المناطق».

وأشارت إلى “قيام 7 جمعيات خيرية وهي الإصلاح الاجتماعي، والنجاة الخيرية، والسلام للأعمال الخيرية، والهلال الأحمر الكويتي، وإحياء التراث، والعون المباشر، وجمعية تكافل السجناء، يوم السبت الماضي بتوزيع 7700 سلة غذائية على مناطق العزل الكلي في حولي، وميدان حولي، والفروانية، وخيطان، وجليب الشيوخ، والمهبولة، مردفة أن حملات الجمعيات الخيرية مستمرة لحين انتهاء فترة العزل المناطقي وفقا لتقديرات وزارة الصحة بهذا الشأن.

وأشادت الهاجري بجهود وزارة الداخلية في تذليل الصعوبات والعقبات أمام عمل الجهات الحكومية والأهلية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، والتعاون معها لإغاثة المتضررين من اثار جائحة كورونا.