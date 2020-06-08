محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد يتفقد سوق الخضار والفواكه في “المباركية” بعد إعادة افتتاحه

تفقد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، اليوم الاثنين، سوق الخضار والفواكه في منطقة أسواق المباركية، وذلك بعد إعادة افتتاحه.

ورافق المحافظ الخالد خلال جولته التفقدية مراقب أسواق المباركية في فرع بلدية محافظة العاصمة وليد الكندري، وعدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.

وقد حرص الخالد خلال جولته في السوق على الاطمئنان على التزام رواده وموظفيه بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومن بينها عمليات التعقيم والتباعد الاجتماعي بين رواد السوق، إلى جانب جودة كافة المواد الغذائية المعروضة وسلامة عمليات التخزين والحفظ لها، بالإضافة إلى جهوزية السوق بالاستعدادات اللوجيستية وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة فيه.

كما استمع لشرح مفصل من مسؤولي بلدية محافظة العاصمة حول عمليات التعقيم الدورية التي تتم للسوق، وكيفية الحفاظ على نظافته واستعداداته وغيره من الأسواق للعودة التدريجية للعمل والحياة الطبيعية في البلاد بشكل آمن تبعا لخطط مجلس الوزراء ووزارة الصحة ذات الصلة.

وتأتي جولة المحافظ الخالد،على سوق الخضار والفواكه في منطقة أسواق المباركية ضمن زياراته وجولاته التفقدية لمتابعة كافة مرافق المحافظة والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين خصوصا خلال أزمة فيروس كورونا.

ودعا الخالد في تصريح صحفي إلى «الالتزام بخطط وتوصيات مجلس الوزراء ووزارة الصحة بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس والعودة التدريجية للحياة الطبيعية بشكل آمن»، مؤكدا أن «النجاح في مواجهة الفيروس وخطة العودة للحياة الطبيعية يعتمد بشكل أساسي على التعاون والوعي المجتمعي».

وختم الخالد، تصريحه، مشيدا «بجهود العاملين في الصفوف الأمامية من الطواقم الطبية والأمنية، بالإضافة إلى القائمين على العمل في وزارة الدولة لشؤون البلدية وخصوصا فرع بلدية محافظة العاصمة».