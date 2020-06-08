ذوي الإعاقة تنفى انتشار الملاريا بين نزلاء دور الرعاية

نفى الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح ماتم تداوله مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشان وفاة أحد نزلاء مجمع الرعاية بمرض الملاريا، وأن الملاريا منتشرة بين النزلاء.

وأكد البداح في تصريح صحفي، أن هذه المعلومات التي يتم تداولها غير صحيحة وعارية عن الصحة تماما، مهيبا بالجميع بضرورة الحصول على المعلومات الحقيقية من مصادرها الرسمية تجنبا لإشاعة اخبار غير حقيقية نحن في غنى عنها، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا.

وأشار إلى أن المريض المذكور كان يعاني من التهاب رئوي مزمن ونقل إلى مستشفى العدان لعدم الاستجابة للعلاج وتوفاه الله، ومبين في شهادة الوفاة سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية، مشيرا الى أن فحص كورونا الذي تم بمستشفى العدان كإجراء احترازى يتم مع جميع الحالات التي تتوفى في ظل هذه الظروف.