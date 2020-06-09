البلدية: غلق 13 بقالة.. تحرير 17 مخالفة بـ«حولي»

– غسيل وتعقيم 98828 حاوية مختلفة الأحجام

أوضحت بلدية الكويت أن الجهازالرقابي بحولي الذي تم توزيعه على مختلف الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية بالمحافظة لمتابعة مدى الإلتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقر والقرارات الوزارية وقرارات مدير عان البلدية قام خلال الفترة من 1/5/2020 حتى 31/5/2020 بتوجيه 122 تنبيها وإنذارا وتعهدا لبقالات بعد الكشف على 10183 بقالة.

وكشفت عن تحرير 13 مخالفة متنوعة لبقالات، وإغلاق 13 بقالة.

وأشارت إلى غسيل وتعقيم 98828حاويات مختلفة الأحجام وسلال، رفع 22 مركبة مهملة وسكراب، الإفراج عن 26 سيارة، تحرير 23 مخالفة بائع متجول.

وبينت أن الصيدليات التي تم الكشف عليها بلغت 87 صيدلية، لافتة إلى توجيه 61 إنذارا وتنبيها إلى جانب تحرير 4 مخالفات متنوعة وغلق 4 صيدليات.

والمحت البلدية إلى قيام الجهاز الرقابي بتحرير 89 مخالفة لأنشطة متنوعة فضلا عن توجيه 90 إنذارا وتعهدات إلى جانب غلق 18 نشاط متنوع.

ولفتت البلدية إلى قيام الجهاز الرقابي بحولي بالكشف على 116 سوقا موازيا وتوجيه إنذارين.