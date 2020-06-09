«اتحاد الجمعيات»: الكمامات التركية بـ 3 دنانير.. والصينية بـ 3.5 في التعاونيات

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فهد الكشتي عن توفير كمامات صحية بأسعار مخفضة للمستهلك، ستوزيع تباعاً من خلال الجمعيات التعاونية بجميع أنحاء الكويت للوفاء باحتياجات المواطنين والمقيمين والعمل في الوقت ذاته على المواجهة الحازمة لمحاولات البعض لاستغلال الأزمة والتربح والمتاجرة بصحة المواطنين والمقيمين.

وكشف الكشتي عن نجاح الاتحاد في التنسيق مع لجنة المشروعات التعاونية الوطنية لتخفيض سعر الكمامات للمستهلكين، وبموجب التنسيق يتم طرح الكمامات ذات المنشأ التركي بعد التخفيض بسعر 3 دنانير، فيما تطرح الكمامات ذات المنشأ الصيني بسعر 3،500 دنانير، مشيرا إلى أنها كانت تباع في السابق بأربعة دنانير ونصف.

وشدد الكشتي على الجمعيات العمل على توافر كافة اشتراطات السلامة والصحة في الكمامات، وأوضح أن الجمعيات تعاهدت على بذل قصارى الجهد للمساهمة في مواجهة جائحة أزمة كورونا والحول دون وقوع المواطنين والمقيمين فريسة لجشع التجار من جانب، ودعم الاقتصاد الوطني من جانب آخر.