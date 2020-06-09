اللواء الديين: قطاع الخدمات المساندة يقوم بدور حيوي وكبير في دعم جميع قطاعات «الداخلية»

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات وإبراز الوجة الحضاري للبلاد، أكد الوكيل المساعد الشؤون قطاع الخدمات المساندة اللواء خالد الديين أن قطاع الخدمات المساندة يقوم بدور حيوي في تأمين كافة الخدمات لقطاعات وزارة الداخلية الأمنية والإدارية لدعمها من مباني وإنشاءات وأجهزة ومعدات أمنية ويشهد القطاع تطور كبير في خدماته.

وأوضح أن المشاريع التنموية التي يقوم بها القطاع في تزايد مستمر ما يضمن تقديم الخدمات الإدارية والأمنية لكافة أجهزة وزارة الداخلية للإرتقاء بالعمل الميداني والإداري إلى مراحل متقدمة.

وأضاف الديين أن قطاع الخدمات المساندة يسعى دائما نحو العمل الهادف لمواصلة العطاء والبناء لتحقيق الأهداف المرجوة، فهو يمتلك أدوات ووسائل دعم تواكب التطور الإنشائي في مباني وزارة الداخلية بما لديه من جهاز إشرافي عالي الخبرة والمهني، وهناك تسارعا في إنجاز المشاريع في المباني المملوكة للوزارة حتى يتم الانتهاء من المباني المستأجرة.