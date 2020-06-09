سمو الأمير يهنئ ملك الأردن بالذكرى الـ21 لجلوسه على العرش

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لجلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية، مشيدا سموه بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط دولة الكويت بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومتمنيا سموه لجلالته موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق المزيد من الرقي والإزدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لجلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية متمنيا لجلالته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.