تفعيل التوقيع الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس بـ «التطبيقي»

بارك نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد مندني لزملائه أعضاء هيئة التدريس استجابة إدارة الهيئة لمطلب الرابطة المتعلق بتفعيل التوقيع الالكتروني للأساتذة بدلا عن التوقيع اليدوي، والذي باشرت الهيئة المرحلة التجريبية له منذ أيام على أن يفعل بداية الفصل الدراسي المقبل.

وقال د. مندني، أن الرابطة طالبت بهذا الإنجاز خلال لقائها مدير عام الهيئة د. علي المضف نهاية شهر يناير الماضي ووعد بتبني هذا المطلب، لافتا إلى أن الرابطة تتمنى تعميم التوقيع الإلكتروني لإنجاز كافة المعاملات المتعلقة بالأساتذة من خلاله.

وأوضح د. مندني، أنه منذ بداية أزمة كورونا شهدت البلاد الحاجة الماسة لإنجاز المعاملات إلكترونيا دون الحاجة للمراجعة الشخصية التي يترتب عليها العديد من تعطل المصالح والتكلف الغير مبرر في ظل وجود تقنيات متطورة توفر عناء المراجعات الشخصية.

وأضاف د. مندني، أن هذا الإجراء يأتي بالتوافق مع تطور التعليم الجامعي أسوة بما هو معمول به في العديد من الجامعات العالمية ويأتي مواكبة للعصر الرقمي والتوجه العام للدولة نحو حكومة إلكترونية وتماشيا مع خطة الكويت للتنمية 2035.

وتوجه د. مندني بشكره وتقديره لإدارة الهيئة ممثلة في مديرها العام د. علي المضف، ونائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة د. جاسم الاستاد، ومدير شئون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب د. حسن الفجام، و عميد القبول والتسجيل د. مشعل المنصوري، ومدير مركز الحاسب الآلي أ. علي حسين، لتعاونهم مع الرابطة في تحقيق هذا الإنجاز.