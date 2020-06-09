«التربية»: لا دخول لمبنى الوزارة دون كمام

كشف الموجه العام للتربية الكشفية والمنسق العام بوزارة التربية ابراهيم العيد، عن تطوع 45 قائدا كشفيا للعمل في عمليات الاستعداد وتطبيق الاحترازات الصحية لدى موظفي ومراجعي وزارة التربية خلال مرحلة التشغيل الحالية والمرحلة المقبلة من التشغيل الجزئي، موضحا ان من مهام القاده الكشفيين المتطوعيين هو تنظيم ووقاية دخول الموظفين والمراجعين طبقا للشروط الصحية التي اوصت بها وزارة الصحة.

وقال العيد في تصريح للصحافيين انه تم تقسيم القاده الكشفيين الى مجموعتين تعملان طوال الاسبوع خلال الفترة الحالية والقادمة بالإضافة الى توزيع البروشرات التعليمية من قبل وزارة الصحة ومنع دخول الوزارة إلا في لبس الكمام وذلك للمحافظة على الصحة العامة لافتا الى انه يتم تعقيم مرافق الوزارة باستمرار.

واضاف انه يتم كذلك عمل احصائيات باعداد الداخلين من الموظفين والمراجعين الى المبنى، لافتا الى انه سيتم تشكيل فرق تطوعية من الكشافة بواقع 8 لكل منطقة تعليمية للاشراف على تنظيم عملية الدخول اليها مع بدء عملية عودة العمل الجزئية المقررة.