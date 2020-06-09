«التجارة»: الكشف على 1.7 طن معادن ثمينة

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن فريق عمل إدارة المعادن الثمنية كشف على 1.708 طن من المعادن الثمينة، وحصّل رسوما بقيمة 50 الف دينار خلال فترة تعطيل العمل في وزارات الدولة الرسمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت «التجارة» في بيان، أن إدارة المعادن الثمينة قدمت خدمات للمراجعين أفراداً وشركات وورشاً، سواء في مقر الإدارة الرئيسي او في المنافذ الجوية بالمنطقة الجمركية، ما بين 15 مارس و18 مايو الماضي.

وأشارت إلى إجراء فريق العمل لكشف عن 71 معاملة مشغولات ثمينة، وفحص ودمغ 394 معاملة، و23 معاملة إفراج عن الموازين والمقاييس، والعمل على 683 معاملة إفراج جمركية.