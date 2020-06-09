“الداخلية”: فحوصات ومسحات طبية لمنتسبي الوزارة بالتنسيق مع الصحة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد وبتوجيهات من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد الصالح وبمتابعة وإشراف وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للحفاظ على صحة منتسبي وزارة الداخلية والدور الذي تقدمه المؤسسة الأمنية لجميع منتسبيها بصفة دائمة ومستمرة من رعاية طبية وصحية .

قامت وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني اليوم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة باستقبال طاقم طبي في مبني الوزارة الرئيسي بمنطقة صبحان ، لإجراء الفحوصات والمسحات الطبية لعدد من المنتسبين المتواجدين على رأس عملهم وفق الشروط الاحترازية الوقائية والصحية المتبعة ، وتأكيدا على سلامة جميع العاملين من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد ، حرصا على صحتهم والمخالطين لهم .

وتتقدم وزارة الداخلية بالشكر والتقدير إلى وزارة الصحة وجميع العاملين بها والأطقم الطبية على جهودهم المبذولة ، وعطائهم المتواصل وحرصهم الدائم على سلامة الجميع ، حفاظا على الصحة المجتمعية في البلاد.