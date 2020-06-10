«بلدية الأحمدي»: توجيه 236 إنذارا وتحرير 28 مخالفة.. وغلق 24 محلاً

– غسيل وتعقيم 142499 حاوية بالمناطق السكنية والشوارع الرئيسية

أوضحت بلدية الكويت أن الجولات الميدانية التي قام بها الفريق الرقابي بالأحمدي خلال الفترة من 1/5/2020 حتى 31/5/2020 أسفرت عن الكشف على 790 بقالة، تحرير وتوجيه 236 إنذارا وتعهدات لبقالات وأسواق مركزية للإلتزام بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية والكشف على 128 من الأسواق الموازية، تحرير 150 مخالفة لأنشطة أخرى، غلق 13 نشاط آخر، توجيه 90 إنذارا وتنبيها فضلا عن تحرير 28 مخالفة متنوعة، غلق 24 محلا.

وأضافت أنه تم رفع 158 مركبة مهملة وسكراب، ووضع 104 ملصقا على سيارات مهملة، الإفراج عن 4 سيارات، فضلا عن غسيل وتعقيم 142499 حاوية مختلفة الأحجام وسلال فضلا عن تحرير 22 تقرير ميدانيا.