16071 مقيماً غادروا البلاد خلال 3 أيام

شهد مطار الكويت الدولي أمس الثلاثاء مغادرة 27 رحلة طيران حملت على متنها 5416 راكباً من الجنسيات الكويتية والخليجية والعربية والآسيوية إلى 7 دول، بواقع 17 رحلة إلى مصر، و4 إلى الهند، ورحلتين إلى إثيوبيا، ورحلة إلى كل من السعودية والأردن وتونس وبنغلاديش، وكان النصيب الأكبر للجالية المصرية، حيث غادر 3739 مسافراً من المقيمين في البلاد عبر 17 رحلة، بعد توقف الرحلات التجارية بالفترة الماضية.

وشهد المطار أيضاً 4 رحلات إلى الهند حملت معها 639 راكباً، ورحلة إلى السعودية على متنها 300 راكب، ورحلة إلى الأردن بـ130 راكباً، ورحلة إلى تونس أقلت 260 راكباً، ورحلتين إلى إثيوبيا على متنهما 318 راكباً، ورحلة إلى بنغلاديش أقلت 290 راكباً ورحلة إلى الدوحة بـ200 راكب.

وتنوعت الرحلات ما بين مخالفين للإقامة من مراكز الإيواء، وعدد من المقيمين الراغبين بالعودة إلى بلادهم عبر رحلات الإجلاء بالتنسيق مع سفارات دولهم.

وغادر البلاد نحو 47 ألف وافد من بداية إغلاق المطار حتى يوم الثلاثاء، منهم 19 ألف مخالف لقانون الإقامة من الذين استفادوا من قرار وزارة الداخلية بإعفائهم من الغرامات ومغادرتهم البلاد من دون دفع أي رسوم مالية.

ويغادر اليوم الأربعاء، 6180 مقيما على متن 32 رحلة جوية إلى مصر وقطر والهند والأردن.