«بيوت الرحمن».. فتحت أبوابها

عادت «حي على الصلاة» لتزرع البهجة في القلوب، وغابت «ألا صلوا في بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم» التي استمرت لمدة تقارب الـ3 أشهر بسبب الظروف الطارئة وتداعيات أزمة فيروس كورونا، لكن الأفئدة كانت معلقة بأماكن العبادة حتى توقف أذان النوازل بصيغته التي لم تكن مألوفة، وعادت الصيغة المعتادة «حي على الصلاة».

وأحيا آلاف المصلين فرائضهم اليوم في نحو 830 مسجدًا في الكويت بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما ارتفع أذان الظهر بلا عبارة «صلوا في رحالكم».

بيوت الرحمن التي فتحت أبوابها للمصلين في المحافظات كافة، واستقبلت روادها اليوم بإجراءات استثنائية أهمها أداء الصلاة بالكمام والتباعد بمسافة تقدر بمتر ونصف المتر تفصل بين الشخص والآخر، فيما بدت علامات الارتياح على المصلين.

وكان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي قد أصدر في وقت سابق قراراً وزارياً يسمح بإعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة بدءاً من صلاة ظهر يوم الأربعاء، وإقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبير بدءاً من هذا الأسبوع للعاملين في المسجد فقط، وسوف تبث صلاة الجمعة في تلفزيون دولة الكويت.

ويأتي قرار إعادة فتح المساجد لتلبية نداء «حي على الصلاة» بعد وقف دام نحو ثلاثة أشهر .

وقد قامت وزارة الأوقاف بتجهيز المساجد وفق الاشتراطات والتعليمات التي قررتها الجهات الصحية في البلاد، وكذلك فتوى هيئة الإفتاء في الأوقاف.