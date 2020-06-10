البلدية تسخر إمكانياتها لدعم ومساندة الجهات الحكومية

سخرت بلدية الكويت آلياتها ممثلة بفريق الطوارئ المركزي وإدارتي النظافة النظافة وإشغالات الطرق بمحافظتي العاصمة وحولي بالتعاون مع رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد في سبيل توفير”تناكر المياه” لتأمين عملية ري مزورعات وأشجار شارع الخليج العربي على طول امتداده في محافظتي العاصمة وحولي.

وأشارت البلدية إلى قيام فريق الطوارئ المركزي وإدارتي النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظتي العاصمة وحولي بتوفير “تناكر مياه” في ظل درجات الحرارة العالية التي تشهدها البلاد لري المزروعات والأشجار بامتداد شارع الخليج العربي حرصها على حماية البيئة الكويتية وحفاظها على المزروعات والأشجار كمتنفس طبيعي للناس فضلا عن رفع المستوى الجمالي للبلاد.

وبينت البلدية أنها لا تالو جهدا في تسخير وتوفير كافة إمكانياتها لدعم ومساندة الجهات الحكومية الأخرى.