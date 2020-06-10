الكويت تتقدم 14 مركزاً في مؤشر الأداء البيئي العالمي

سجلت الكويت قفزة نوعية في مؤشر الأداء البيئي العالمي الصادر عن مركز البيئة التابع لجامعة ييل الأميركية حيث تبوأت المركز الـ 47 من مجموع 180 دولة خاضعة للتقييم بعد أن كان تصنيفها بالمركز 61 في العام 2018.

وحلت الكويت في المركز الثاني عربيا والـ 47 عالميا في مؤشر الأداء البيئي ويركز على مؤشرات الصحة البيئية وحيوية النظام البيئي وكل ما يتعلق بالاستدامة.

وفي هذا الصدد، ثمن الشيخ عبدالله الأحمد مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الإدارة جهود مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية والتطوعية العاملة في تحسين الأوضاع البيئية في البلاد وآليات التعاطي مع السياسات الجديدة للهيئة العامة للبيئة في ضوء قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته، والتي نتج عنها هذا التقدم الملحوظ لموقع الكويت على الصعيد الدولي، كما ثمن جهود الزملاء العاملين في الهيئة والتي انعكست جهودهم بشكل إيجابي لتبرز جانبا من التطور في إدارة الشأن البيئي بالبلاد.