إصابة شخصين في حريق منزل بمنطقة الفردوس

أصيب شخصان في حريق اندلع، اليوم الأربعاء، في منزل بمنطقة الفردوس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء أنه ورد بلاغ الى غرفة العمليات ظهر اليوم يفيد باندلاع حريق منزل في منطقة الفردوس، فتم توجيه مراكز اطفاء العارضية والجليب إلى الحادث، ‏وعند الوصول تبين أن الحريق نشب في غرفة كيربي وامتد إلى الدوانية.

وقامت فرق الإطفاء بإخلاء المنزل ومكافحة النيران حتى تم السيطرة عليها واخمادها، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين أحدهما بحروق بسيطة والآخر باختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى من قبل رجال الطوار ئ الطبية لتلقي العلاج.