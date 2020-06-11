بلدية «مبارك الكبير»: توجيه 312 إنذارا وتنبيها لمحلات وتعديات على أملاك الدولة.. مايو الماضي

في ظل الجهود التي تبذلها بلدية الكويت لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناءا على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

أوضحت البلدية بأن الجولات الميدانية التي قام بها الفريق الرقابي بمبارك الكبيرعلى مستوى المحافظة للتأكد من إلتزام المحلات بقرارات مجلس الوزراء الموقر ووزارة الصحة ولوائح البلدية خلال الفترة من 1/5/2020 حتى 31/5/2020 أسفرت عن توجيه 275 تنبيها لمحلات للإلتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية فضلا عن تحرير 75 مخالفة تمثلت في تحرير 54 مخالفة لعدم الإلتزام بالإشتراطات التي تم إضافتها من قبل البلدية ، وتحرير 17 مخالفة لتشغيل محلات على نحو يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور و تحرير 4 مخالفات لباعه متجولين.

وأشارت إلى قيام الجهاز الرقابي بالتعامل مع 5 شكاوي تم إستقبالهم ، عبر الواتساب بوجود تعديات على أملاك الدولة ، توجيه 37 إنذارا لتعديات على أملاك الدولة ، إصدار 20 كتابا لوزارة الكهرباء والماء لإيصال التيار الكهربائي، إصدار 99 كتابا بإنهاء إشراف إلى جانب إصدار 91 ترخيصا هندسيا وشهادات أوصاف ، إعادة 14 كتابا لمكاتب إستشارية لوجود نقص بمستندات إيصال التيارفضلا عن إعادة 78 كتاب إيصال التيار الكهربائي.

واشارت البلدية إلى غسيل وتعقيم 33270 حاوية مختلفة الأحجام وسلال ،ورفع ونقل 256 درب من الأنقاض مجهولة المصدر ،ورفع6 سيارات مهمله وسكراب تعمل على تشويه المنظر الجمالي للمحافظة إلى جانب رفع 6 صناديق مهملة فضلا عن إصدار أمرين فتح محلات وغلق 10 محلات.