«الداخلية»: مسحات «المركزي» اثبتت اصابة 268 نزيلا بـ«كورونا».. وشفاء 225 حالة

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه إنطلاقا من حرص المؤسسة الأمنية ودورها في الحفاظ على صحة النزلاء بالسجن المركزي قام قطاع شؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام وبالتعاون مع وزارة الصحة بعمل الكشوفات والمسحات الطبية للتأكد من خلو جميع النزلاء من فيروس كورونا المستجد.

وتوضح الإدارة أنه تم التأكد من وجود 268 حالة ايجابية « مصاب » وعدد 225 حالة قد تم شفائهم وتعافيهم وباقي الحالات بالعزل تحت المتابعة وفي طور الشفاء .

وتؤكد الإدارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الفحوصات الدورية والإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية اللازمة حيث ان صحة النزلاء وتأهليهم هي من أولويات المؤسسة الأمنية.