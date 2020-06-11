«الجامعة» تدشن الخطة التدريبية للتعليم عن بعد

أعلن رئيس لجنة نظام التعليم عن بعد الدكتور علي فيصل المطيري بأن لجنة نظام التعليم عن بعد التي شكلها مدير جامعة الكويت في شهر مايو 2020 قد أقرت الخطة الزمنية للتدريب على المنصة المعتمدة للتعليم المتزامن عن بعد والفصول الافتراضية باستخدام نظام مايكروسوفت تيمز، ولغير المتزامن باستخدام الأنظمة المعتمدة من قبل الكليات مثل نظام بلاك بورد أو نظام مودل «الطب والهندسة»، مشيرا إلى أنه سيتخلل هذه الخطة تدريب الطلبة والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والإداريين في الأقسام والكليات لاستخدام المنصات المعتمدة من قبل اللجنة استعدادا لبدء الدراسة عن بعد في حال تعثر الدراسة التقليدية في التاسع من أغسطس 2020 وفقاً للتقويم الجامعي الذي تم إقراره من قبل مجلس الجامعة في اجتماعه رقم «1/2020».

وذكر د. المطيري أنه بالإضافة إلى التدريب على استخدام المنصات المختلفة، سيتم تدريب المشاركين على أدوات التقييم المختلفة المستخدمة في التعليم عن بعد للمقررات بشكل عام وللمقررات ذات الطبيعة الخاصة والمختبرات.

مضيفا أن الخطة ستحدد فترة لتدشين تجريبي – قبل البدء الفعلي للدراسة وبعد إقرار اللوائح الأكاديمية والقانونية لنظام التعليم عن بعد من خلال القنوات الرسمية – وفق الجدول الدراسي للفصل الثاني بحيث يمكن لأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة البدء في عمل مراجعات للمادة العلمية السابقة والتدريب العملي على أدوات التقييم المختلفة، وبعد مرحلة التدشين التجريبي، ستكون هنالك فترة لتقييم تلك المرحلة ولحل أي مشكلات أو أوجه قصور استعداداً للانطلاق الفعلي حسب التقويم الجامعي المعتمد.

كما أوضح رئيس لجنة نظام التعليم عن بعد أن اللجنة قد استلمت مبادرات بعض الكليات وخطتها التدريبية ردا على خطاب سابق من اللجنة بتبني نظام تيمز كمنصة موحدة للتعليم المتزامن عن بعد، وجاري التنسيق مع باقي الكليات لتفعيل الخطة التدريبية، كما سيجري تدريب الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة على استخدام الأنظمة المعتمدة من قبل الكليات لتطبيق التعليم غير المتزامن عن بعد مثل نظام بلاك بورد أو نظام مودل «الطب والهندسة» بالتعاون مع مكتب نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة والكليات.

وأضاف أن اللجنة قد نظمت حسب هذه الخطة بتاريخ 7 / 6 /2020، وبالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت، ورشا تدريبية خلال هذا الأسبوع حول تفعيل البريد الجامعي واستخدام برنامج تيمز حضرها أكثر من 10 آلاف طالب في أول يومين من انعقادها.

وفي إطار التوعية بشأن استخدام هذه الأنظمة في التعليم قامت اللجنة بالتعاون مع قسم النشر الالكتروني بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة بتصميم صفحة على موقع جامعة الكويت الإلكتروني الرسمي http://ku.edu.kw مخصصة لتوعية الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والطلبة بتطبيق نظام التعليم عن بعد وتتضمن هذه الصفحة تعليمات استخدام الأنظمة المستخدمة في التعليم عن بعد باللغتين العربية والإنجليزية إضافة إلى أفلام تعليمية قصيرة لوظائف هذه الأنظمة في التعليم إضافة إلى تسجيلات فيدو لورش عمل تدريبية قدمت حولها، حيث يتم تحديث الصفحة بشكل مستمر.