اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت تعقد اجتماعها الأول

– الشيخ سلمان الحمود: اللجنة سوف تتولى المقترحات المقدمة من شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية – اللجنة سوف تتولى الإشراف على تطبيق الخطة المعتمدة للتشغيل بما يحقق القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها

بحثت اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي اليوم الخميس برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح خطة إعادة تشغيل الطيران التجاري التدريجي على عدة مراحل في مطار الكويت الدولي وكافة متطلباتها بما يتوافق مع القوانين الدولية واللوائح المنظمة المتعلقة بمنظمة الطيران المدني الدولي «الايكاو» والمنظمات الدولية الأخرى في ظل جائحة “كوفيد-19”.

وقال رئيس اللجنة العليا الشيخ سلمان الحمود الصباح عقب الاجتماع بأن اللجنة سوف تتولى المقترحات المقدمة من قبل الجهات المعنية ذات الصلة بإعادة التشغيل التدريجي وشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية بشأن الاستعدادات لدعم عودة تشغيل قطاع النقل الجوي وفق الخطة المعتمدة.

وأضاف الشيخ سلمان الحمود أن من مهام اللجنة العليا اعتماد خطة إعادة تشغيل مطار الكويت الدولي في ظل جائحة “كوفيد-19” وكافة متطلباتها ورفعها للجهات المختصة، بما يتوافق مع القوانين الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي «الايكاو» والمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة «اتحاد النقل الجوي الدولي – المجلس الدولي للمطارات – المنظمة العربية للطيران المدني – منظمة الصحة العالمية – المنظمة الأوروبية للطيران المدني – السلطات الفدرالية الامريكية …. الخ» إلى جانب القوانين والأنظمة الصادرة عن الإدارة العامة للطيران المدني والقرارات الصادرة من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك ذات الصلة لمواجهة جائحة “كوفيد-19”.

وأوضح الشيخ سلمان الحمود أن اللجنة العليا سوف تتولى الإشراف على تطبيق الخطة المعتمدة للتشغيل بما يحقق القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها والإجراءات الصحية والأمنية المعتمدة دولياً ومحلياً، وقياس فاعليتها بما ينسجم مع الاشتراطات الدولية المطلوبة لمواجهة جائحة “كوفيد-19″، إضافة إلى مراجعة وإقرار توصيات دعم قطاع الطيران المدني والجهات ذات الصلة المتأثرين من جائحة “كوفيد-19”.

وتضم اللجنة العليا في عضويتها مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم ضاري العجران ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي ووكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف والمدير العام للإدارة العامة للجمارك جمال الجلاوي ومراقب شئون الميزانية في وزارة المالية، إضافة إلى ممثلين في الإدارة العامة للطيران المدني.