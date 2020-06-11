تدوير جزئي لرؤساء «التمريض»

أجرت وزارة الصحة تدويرا جزئيا بين رؤساء التمريض في المناطق الصحية، حيث تم نقل تهاني محماس المطيري للعمل بوظيفة رئيس الهيئة التمريضية بمنطقة الفروانية الصحية، ونقل موضي العجمي للعمل بوظيفة رئيس الهيئة التمريضية بمنطقة الصباح الطبية.

من جهة أخرى، أكد رئيس جمعية التمريض بندر العنزي بأن تجاوب وزير الصحة ووكيل الوزارة مع قضايا التمريض في منطقة الصباح بضخ دماء جديدة لتفادي العقبات التي تواجه العمل بما يساهم في إيجاد آلية منضبطة ومنظمة يؤكد من جديد بان كل القضايا التي تهم «التمريض» تلقى كل الدعم والتأييد من قبل قيادات الوزارة.