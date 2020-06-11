قطاع أمن المنافذ يقيم دورات توعوية حول مواجهة جائحة «كورونا»

انطلاقا من حرص المؤسسة الأمنية على صحة المنتسبين وضمن الخطة الإستراتيجية الموضوعة في مواجهة الطواري وبالأخص في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

قام قطاع أمن المنافذ وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة بتنظيم دورات توعوية وتثقيفية للعمل على اعادة تأهيل منتسبي قطاع أمن المنافذ لكيفية التعامل مع اية حالات مصابة وكيفية تجنب العدوى في الفترة اللاحقة بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية والصحية المتخذة في مطار الكويت الدولي.

وتتقدم الوزارة بالشكر والتقدير لوزارة الصحة وجميع العاملين بها والطواقم الطبية على جهودهم المبذولة وعطائهم المتواصل جنبا إلى جنب مع أبناء المؤسسة الأمنية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.